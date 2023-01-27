В Москве вручили кинопремию "Золотой орел"

Лучшим фильмом 2022 года признана картина "Чемпион мира"

В пятницу, 27 января, в Москве на "Мосфильме" состоялась церемония вручения 21-й национальной кинопремии "Золотой орел". Перед началом церемонии зрители в зале стоя почтили память кинематографистов, ушедших из жизни в 2022 году. На экране появились фотографии Сергея Пускепалиса, Виктора Мережко, Эдуарда Артемьева, Леонида Куравлева, Рената Ибрагимова, Инны Чуриковой и других.

Народный артист СССР, кинорежиссер и сценарист Владимир Наумов был посмертно удостоен почетной премии "Золотой орел" за вклад в российский кинематограф.

Картина "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова получила национальную российскую кинопремию "Золотой орел" в главной номинации — "Лучший фильм". Принимая награду, Сидоров заявил, что "главное послание фильма — это послание о любви к Родине".

Алексей Сидоров также был удостоен "Золотого орла" за лучшую режиссуру. Он поблагодарил за высокую оценку его труда над картиной "Чемпион мира", которая и принесла ему эту награду.

Актриса Ирина Старшенбаум получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль в кино в фильме "Здоровый человек", награды за лучшую мужскую роль удостоен Иван Янковский, сыгравший роль шахматиста Анатолия Карпова в картине "Чемпион мира", сообщает ТАСС.

Перед началом церемонии президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям премии "Золотой орел", отметив, что традиции отечественной школы кинематографии обогащаются интересными идеями и замыслами. Глава государства пожелал всем удачи и самых добрых, незабываемых впечатлений.

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