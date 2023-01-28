ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские танкисты уничтожили украинскую ДРГ

10:00
  • суббота
  • 28 января 2023

Минобороны опубликовало кадры из зоны СВО

Минобороны опубликовало новые кадры из зоны проведения спецоперации. Танкисты Центрального военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу неонацистов. Огонь вели с закрытых позиций, боевая машина находилась в укрытии и была незаметна противнику.

Наши бойцы наносят удары из 125-миллиметровых орудий по укреплениям радикалов, бронетехнике и местам скопления живой силы. Помощь в разведке позиций неонацистов и корректировке огня оказывают расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Танки ВС России
Танки ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.