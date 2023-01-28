Российские танкисты уничтожили украинскую ДРГ

Минобороны опубликовало кадры из зоны СВО

Минобороны опубликовало новые кадры из зоны проведения спецоперации. Танкисты Центрального военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу неонацистов. Огонь вели с закрытых позиций, боевая машина находилась в укрытии и была незаметна противнику.

Наши бойцы наносят удары из 125-миллиметровых орудий по укреплениям радикалов, бронетехнике и местам скопления живой силы. Помощь в разведке позиций неонацистов и корректировке огня оказывают расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает "ТВ Центр".

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