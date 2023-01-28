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Названы имена новых героев спецоперации

10:52
  • суббота
  • 28 января 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Российские военнослужащие, которые участвуют в специальной операции по защите мирных жителей Донбасса, ежедневно проявляют мужество и профессионализм. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

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Прапорщик Айнур Искарянов обеспечивал устойчивый радиообмен между нашими подразделениями. Во время обстрела с позиций украинских националистов была повреждена спутниковая станция. Айнур, рискуя жизнью, починил аппаратуру и восстановил радиосвязь, благодаря чему наши артиллеристы получили координаты неонацистов и нанесли удар по их позициям.

Танковый экипаж старшего прапорщика Ильи Васильева штурмовал укреплённые позиции украинских радикалов. Точными выстрелами Илья подавил долговременные огневые точки ВСУ, что позволило российским подразделениям занять выгодные позиции и развить наступление. Всего с начала спецоперации старший прапорщик Васильев уничтожил больше пяти бронемашин противника, сообщает "ТВ Центр".

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