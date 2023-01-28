7 человек погибли в Иерусалиме во время стрельбы у синагоги

Стрелявшего ликвидировала полиция

По меньшей мере семь человек погибли и десять получили ранения в результате теракта в Израиле, который произошёл накануне вечером, в День памяти жертв Холокоста.

Нападавший подъехал на машине к синагоге в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. В перестрелке с патрульными он был убит. Как сообщили в полиции, теракт совершил 21-летний местный житель. Сейчас следователи допрашивают его родственников.

По предварительным данным молодой человек действовал в одиночку и не имел связей с экстремистскими организациями. На место атаки прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он анонсировал некие неотложные меры, которые уже сегодня примет правительство и призвал людей не совершать самосуд.

Теракт в Иерусалиме произошёл через сутки после масштабного рейда израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли десять палестинцев, сообщает "ТВ Центр".

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