В Мемфисе полицейские до смерти избили афроамериканца

Жители города вышли на акции протеста

В США поднимается новая волна протестных акций. Во многих городах люди вышли на улицы, где-то они уже перекрыли трассы. Причина - в публикации полицией Мемфиса видеозаписи с нагрудных камер патрульных, избивших местного жителя.

Хорошо видно, как правоохранители выволокли из машины и бросили на асфальт темнокожего мужчину, который не сопротивлялся. Тайре Николс в какой-то момент попытался убежать, но его догнали и применили электрошокеры и слезоточивый газ. Через три дня водитель скончался в больнице.

Инцидент произошел ещё 7 января, но рассекретили и опубликовали материалы только сейчас. Полицейских, участвовавших в избиении, как сообщается, уволили. К участникам протестных акций уже обратился Джо Байден: он призвал американцев воздержаться от насилия, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"