Ночью в Красногорске загорелся крупный строительный рынок

Зарево от пожара было видно за несколько километров

В Красногорске ночью тушили крупный пожар - горел склад на территории строительного рынка "Синдика". Пламя быстро распространилось на площади более двух тысяч квадратных метров. Зарево от полыхающего здания было видно на большом удалении.

Для борьбы с огнем задействовали более 20 единиц техники и привлекли 90 спасателей. Пожар удалось ликвидировать через три часа.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог, сообщает "ТВ Центр".

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