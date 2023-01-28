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Александр Пашутин отмечает юбилей

11:02
  • суббота
  • 28 января 2023

Народному артисту России исполнилось 80 лет

Сегодня отмечает юбилей народный артист России Александр Пашутин. На театральную сцену он вышел в совсем юном возрасте и сыграл в кино более двухсот ролей, не все из них главные, но абсолютно все запоминающиеся.
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Про Александра Пашутина сегодня будет сказано очень много. Юбилейных торжеств он не устраивает, с детства не любит пышных церемоний, но от душевных поздравлений не отказывается, даже если приходится прервать мастер-класс, сообщает "ТВ Центр".

У самого Пашутина тоже были выдающиеся учителя - знаменитые режиссёры и партнёры.  Только в кино у артиста - более двух сотен ролей. Александр Пашутин на сцене - чуть ли не с рождения. В десять лет уже солировал. 

Пашутин очень любит импровизировать и в жизни, и в кадре. Делает это азартно. Настолько талантливо и заразительно, что отказать ему невозможно, даже если в сценарии ничего подобного не было и нет.

Коллеги от Александра Пашутина в восторге. Он старается помочь всем, кому может.  За кулисами ему просто прохода не дают. Артиста всегда в великолепной форме: с прямой спиной и ясным взором. Благодаря генетике, Суворовскому училищу, заботливой семье и невероятной любви к жизни.

Александр Пашутин живёт, играет, любит, преподаёт на все сто. Удивительный человек с мудрым взглядом, заразительным смехом и очень добрым сердцем.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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