ВСУ несут большие потери

Российские войска штурмуют пригороды Северска. Бои идут сразу в нескольких населённых пунктах. Непростая ситуация для ВСУ и под Угледаром: восточные и южные окраины уже под контролем России. Противник совершает вылазки, но получает мощный отпор. Также боевики несут потери в районе Кременной.

Ротные тактические группы ВСУ пытаются подойти к позициям российских войск под Кременной. Но десантники не дали боевикам даже высунуться из леса. И встретили их шквальным огнём "Терминаторов", БМП и танков, сообщает "ТВ Центр".

ВСУ двигались с трёх сторон, но везде натыкались на плотный заградительный огонь. Радикалы потеряли более 100 человек убитыми, несколько американских броневиков "Хамви" и пикапов.

На соседнем участке - на окраинах города Сватово - десантники обнаружили диверсионную группу ВСУ. Отряд двигался вдоль лесополосы. Маскировался за деревьями. Пытался просочиться в тыл российской группировке. Боевиков подпустили метров на 50. И внезапно ударили по ним из всех стволов. В итоге группа ликвидирована.

В Угледаре после массированных ударов с воздуха и артиллерийских батарей на земле, ВСУ остались практически без огневого прикрытия. Только за два дня, боевики потеряли не менее пяти американских гаубиц М -777.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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