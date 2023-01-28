В НАТО зреет раскол по вопросу поставок оружия Киеву

В победу Украины уже не верят

Палата представителей США требует от Белого дома объяснений из-за решения передать танки Украине. Администрация тратит деньги налогоплательщиков на сомнительные цели, заявили конгрессмены в письме Джо Байдену, сообщает "ТВ Центр".

Западные политики и эксперты всё чаще ставят под вопрос целесообразность дальнейших поставок Киеву. Министр обороны ФРГ Борис Писториус - сейчас самое медийное лицо Германии. Каждый день журналисты спрашивают о новых образцах вооружений, которые Берлин может передать Киеву. В пятницу речь зашла о поставках боевых самолетов. "Об истребителях не может быть и речи", - заявляет Писториус. Но вот передачу 14-ти танков Leopard Бундесвер всё же одобрил.

С момента отправки танков на Украину страны НАТО вступили в конфликт с Россией. И, значит, официальное объявление войны уже не требуется. Такое мнение выразил итальянский генерал Марко Бертолини. Передача Киеву оружия не может быть решением кризиса, заявляет и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он указывает на исчезающие перспективы мирного урегулирования.

О необходимости продолжать общение с Россией заявил президент Франции. Эммануэль Макрон посвятил этому часть выступления во время приёма по случаю Нового года по лунному календарю. Французский лидер считает, что без диалога с Москвой невозможно мирно урегулировать ситуацию на Украине.

Договариваться с Москвой или наращивать поставки вооружения Киеву - такой принципиальный спор между странами-участницами Североатлантического альянса. Впрочем, бывший инспектор ООН Скотт Риттер находит, в чём стороны единодушны.

В НАТО - чрезвычайный раскол. Есть страны, которые прямо заявляют, что не участвуют в этом. Других вынудили участвовать. Многие поставляют оборудование, которое не работает, не может и не будет работать. Но самое главное – никто из них не верит в победу Украины. Если бы верили, дали бы Украине то, что она просит.

Внимание США накануне переключилось с Восточной Европы на Юго-Восточную Азию. Телеканал NBC опубликовал отрывок из служебной записки генерала ВВС США Майка Минихана. В ней он выразил предположение, что Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем через два года и призвал офицеров как следует к этому готовиться. По мнению генерала, Пекин может воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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