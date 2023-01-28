В Москве появится храм в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери

Его строят в Измайлове

На востоке Москвы завершают работы по возведению храма в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлове. Сегодня площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Проект уникальный: под храмовый комплекс реконструировали административное здание. Заканчивается поэтапная реконструкция. Практически завершена отделка фасадов, внутри идёт покраска, облицовка плиткой, устанавливают сантехнику и налаживают системы вентиляции и отопления.

Весной благоустроят и прилегающую территорию. А к новому учебному году будет готова воскресная школа. В этом году комплекс введут в эксплуатацию, сообщает "ТВ Центр".

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