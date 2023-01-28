Второй за сутки инцидент со стрельбой произошёл в Иерусалиме

Два человека ранены
В Иерусалиме произошёл второй за сутки инцидент со стрельбой. Утром 28 января полиция нейтрализовала 13-летнего подростка, открывшего огонь и ранившего двух прохожих.
Предварительно речь идёт о террористической атаке. На место происшествия направлены крупные силы полиции, сообщает газета The Jerusalem Post.
По данным издания, стрельба произошла на входе в археологический парк, расположенный неподалёку от Старого города.
Накануне, 27 января полиция застрелила человека, открывшего огонь рядом с синагогой в Восточном Иерусалиме. В результате теракта семь человек погибли, трое получили ранения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"