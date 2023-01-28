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Второй за сутки инцидент со стрельбой произошёл в Иерусалиме

14:03
  • суббота
  • 28 января 2023

Два человека ранены

В Иерусалиме произошёл второй за сутки инцидент со стрельбой. Утром 28 января полиция нейтрализовала 13-летнего подростка, открывшего огонь и ранившего двух прохожих.
7 человек погибли в Иерусалиме во время стрельбы у синагоги

Предварительно речь идёт о террористической атаке. На место происшествия направлены крупные силы полиции, сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, стрельба произошла на входе в археологический парк, расположенный неподалёку от Старого города.

Накануне, 27 января полиция застрелила человека, открывшего огонь рядом с синагогой в Восточном Иерусалиме. В результате теракта семь человек погибли, трое получили ранения.

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Полиция Израиля на месте происшествия
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