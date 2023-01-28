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Собянин: В Ясеневе построят ледовый дворец и комплекс "Спартак-волейбол"

13:42
  • суббота
  • 28 января 2023

А в Раменках появится спорткомплекс с бассейном

В этом году в Ясеневе завершится строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Спартак-волейбол". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Мэр рассказал, что в комплексе будут детский и взрослый бассейны, тренировочные залы и кафе.
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А в 2024 году в Ясеневе появится ледовый дворец. В нём будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Дворец будет открыт для всех желающих.

В Раменках в этом году завершится строительство спорткомплекса с бассейном. Одновременно в нём смогут заниматься до 180 человек.

Собянин также напомнил, что в 2022 году в Москве возведено или реконструировано 21 спортивное сооружение, в их числе такие крупные, как Международный центр самбо и Центр бокса в "Лужниках", реконструированный стадион "Москвич" в Текстильщиках, а также три горнолыжных трассы и два трамплина на Воробьёвых горах.

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