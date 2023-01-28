Собянин: Площадка "Печатники" технополиса "Москва" станет сердцем развивающегося Южнопортового района

Территорию увеличат до 77 гектаров

Территория "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва" органично войдёт в застройку развивающегося Южнопортового района и станет его сердцем. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

До 2032 года территорию планируется увеличить почти в два раза - до 77 гектаров. При этом площадь промышленных и деловых пространств вырастет примерно втрое.

"Технополис Москва" включает в себя пять площадок - "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем" и 90 резидентов, которые создали свыше девяти тысяч рабочих мест и вложили в своё развитие более 87 миллиардов рублей.

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