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В России резко сократилось число курящих

17:29
  • суббота
  • 28 января 2023

Об этом сообщили в Минздраве

Число курящих россиян с каждым годом сокращается. Распространенность курения с 2009 года упала с 69% до 21%, сообщили в Минздраве.

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В ведомстве ссылаются на данные репрезентативных опросов домохозяйств, в котором опрашивались лица от 15 лет и старше.

Министерство связывает уменьшение числа курильщиков, в том числе с проводимой в стране политикой, направленной на снижение распространенности курения.

Между тем, курение остаётся одной из главных причин возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно от последствий курения в России умирает около 300 тысяч человек.

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