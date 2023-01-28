В России резко сократилось число курящих

Об этом сообщили в Минздраве

Число курящих россиян с каждым годом сокращается. Распространенность курения с 2009 года упала с 69% до 21%, сообщили в Минздраве.

В ведомстве ссылаются на данные репрезентативных опросов домохозяйств, в котором опрашивались лица от 15 лет и старше.

Министерство связывает уменьшение числа курильщиков, в том числе с проводимой в стране политикой, направленной на снижение распространенности курения.

Между тем, курение остаётся одной из главных причин возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно от последствий курения в России умирает около 300 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"