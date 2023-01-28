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Зеленский выпрашивает у Запада ракеты и истребители

15:05
  • суббота
  • 28 января 2023

Киев ведёт переговоры о поставках новых вооружений

Украина выпрашивает у Запада ракеты и самолёты. В Киеве заявили, что ведут переговоры о поставках новых вооружений для нанесения ударов по Крыму.
В НАТО зреет раскол по вопросу поставок оружия Киеву

"Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян; и, соответственно, авиация", - заявил советник президента Украины Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона. Он также сказал, что украинской армии сейчас нужны от 350 до 500 танков.

На этой неделе США приняли решение о поставках Киеву танков Abrams. Вслед за этим Германия согласилась передать Украине танки Leopard. Доставка машин может растянуться на несколько месяцев. В России не раз заявляли, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью и будут уничтожены. 

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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