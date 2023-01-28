В ДНР сбит украинский МиГ-29

Об этом сообщили в Минобороны России

Истребительной авиацией ВКС России в небе над ДНР сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за сутки силами ПВО сбито девять украинских беспилотников и перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

За минувшие сутки российские военные продолжила наступление на донецком направлении, где им удалось занять более выгодные позиции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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