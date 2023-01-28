Всё в труху: Медведев - о перспективах Третьей мировой

Зампред Совбеза прокомментировал поставки танков Украине

Если на Земле начнётся Третья мировая война, то она будет не на танках и даже не на истребителях. Об этом в своём Telegram-канале написал Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России отреагировал на недавние заявления, прозвучавшие в Риме и Лондоне по поводу передачи Украине танков.

"Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву "м", - написал Медведев.

По словам политика, коллеги итальянского министра из Великобритании пошли ещё дальше. Они говорят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну.

Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху.

На этой неделе США приняли решение о поставках Киеву танков Abrams. Вслед за этим Германия согласилась передать Украине танки Leopard. Доставка машин может растянуться на несколько месяцев. В России не раз заявляли, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью и будут уничтожены.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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