Собянин: Станцию "Очаково" будущего МЦД-4 закончат реконструировать в этом году

Здесь появится современный пригородный вокзал

Реконструкция станции "Очаково" вышла на финальный этап. Уже в этом году она станет современным пригородным вокзалом и частью МЦД-4, который соединит Апрелевку и Железнодорожный. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что устаревшую станцию закрыли для пассажиров летом 2022 года для проведения масштабных работ. Скоро они закончатся и на станции снова начнут останавливаться поезда.

Обновлённый пригородный вокзал получит удобную, современную инфраструктуру и к 2030 году сможет принимать более 11 тысяч пассажиров ежедневно. Мэр также отметил, что с запуском МЦД-4 улучшится транспортная доступность для жителей района Очаково-Матвеевское.

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