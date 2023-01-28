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Собянин: Станцию "Очаково" будущего МЦД-4 закончат реконструировать в этом году

15:53
  • суббота
  • 28 января 2023

Здесь появится современный пригородный вокзал

Реконструкция станции "Очаково" вышла на финальный этап. Уже в этом году она станет современным пригородным вокзалом и частью МЦД-4, который соединит Апрелевку и Железнодорожный. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр напомнил, что устаревшую станцию закрыли для пассажиров летом 2022 года для проведения масштабных работ. Скоро они закончатся и на станции снова начнут останавливаться поезда.

Обновлённый пригородный вокзал получит удобную, современную инфраструктуру и к 2030 году сможет принимать более 11 тысяч пассажиров ежедневно. Мэр также отметил, что с запуском МЦД-4  улучшится транспортная доступность для жителей района Очаково-Матвеевское.

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