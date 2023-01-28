14 человек погибли в результате удара ВСУ по больнице в ЛНР

Об этом сообщили в Минобороны

Украинские войска 28 января нанесли намеренный удар по больнице в Новоайдаре. В результате попадания снарядов HIMARS погибли 14 и ранены 24 человека – пациенты и медперсонал больницы. Об этом сообщили в Минобороны России. В больнице оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.

В российском Минобороны назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима. В ведомстве пообещали, что все причастные в его планировании и осуществлении будут найдены и понесут ответственность.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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