Украинские войска обстреляли детскую больницу в Новой Каховке

Информация о пострадавших уточняется

ВСУ обстреляли больничный городок в Новой Каховке, сообщают экстренные службы региона.

Информация о пострадавших уточняется. Известно, что повреждено детское отделение и женская консультация.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 28 января украинские войска нанесли намеренный удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР). Погибли 14, ранены 24 человека – пациенты и медперсонал больницы. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные в его планировании и осуществлении будут найдены и понесут ответственность.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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