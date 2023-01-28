ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президентом Чехии избран поддерживающий Украину Пётр Павел

19:21
  • суббота
  • 28 января 2023

Баланс сил в Европе меняется

Жители Чехии выбрали нового президента. Им стал экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел. Он одержал победу во втором туре президентских выборов, сообщает агентство ЭФЭ.

После обработки примерно 90% бюллетеней у него примерно 57% голосов, а у его соперника - бывшего премьера Андрея Бабиша - 43%. Отыграть такое отставание Бабиш уже не сможет, говорят наблюдатели.

Павел – сторонник прозападного курса. Он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш настаивает на прекращении конфликта.

В Чехии президент обладает в основном представительскими функциями, но именно он назначает премьер-министра и членов Центрального банка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пётр Павел
Пётр Павел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.