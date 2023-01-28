Президентом Чехии избран поддерживающий Украину Пётр Павел

Баланс сил в Европе меняется

Жители Чехии выбрали нового президента. Им стал экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел. Он одержал победу во втором туре президентских выборов, сообщает агентство ЭФЭ.

После обработки примерно 90% бюллетеней у него примерно 57% голосов, а у его соперника - бывшего премьера Андрея Бабиша - 43%. Отыграть такое отставание Бабиш уже не сможет, говорят наблюдатели.

Павел – сторонник прозападного курса. Он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш настаивает на прекращении конфликта.

В Чехии президент обладает в основном представительскими функциями, но именно он назначает премьер-министра и членов Центрального банка.

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