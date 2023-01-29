Опубликовано видео работы гранатомётчиков в зоне СВО

Они отразили атаку ВСУ

Бронетехнику противника эффективно уничтожают гранатомётчики Западного военного округа. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны.

Военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, из РПГ-7 поражают танки, самоходно-артиллерийские установки и живую силу неонацистов. Помощь в разведке вражеских позиций обеспечивают операторы беспилотников, они же фиксируют уничтожение целей, сообщает "ТВ Центр".

На этот раз гранатомётчики под прикрытием мотострелков отразили наступление на одном из стратегических направлений. Выпустив снаряды и поразив вражескую бронетехнику, бойцы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь украинских радикалов.

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