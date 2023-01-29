ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

10:21
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных.

В ДНР сбит украинский МиГ-29
Российские танкисты уничтожили украинскую ДРГ

Капитан Валерий Аракчеев вместе со своим дивизионом прикрывал подразделения от воздушных атак националистов. Благодаря грамотному руководству Валерия зенитно-ракетный расчёт сбил три снаряда, выпущенных из американских РСЗО "Хаймарс" на подлёте к расположению российских войск. Атака в итоге была отбита, а противник отброшен на исходные позиции.

Старший лейтенант Виктор Заводчиков в ходе освобождения одного из населённых пунктов обнаружил группу радикалов, пытавшихся обойти наших военных с фланга. Заняв выгодную позицию, Виктор атаковал противника.

Он ликвидировал четырёх неонацистов, а позже выстрелом из РПГ уничтожил пулемётный расчёт националистов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.