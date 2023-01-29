Минобороны представило новых героев спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных.

Капитан Валерий Аракчеев вместе со своим дивизионом прикрывал подразделения от воздушных атак националистов. Благодаря грамотному руководству Валерия зенитно-ракетный расчёт сбил три снаряда, выпущенных из американских РСЗО "Хаймарс" на подлёте к расположению российских войск. Атака в итоге была отбита, а противник отброшен на исходные позиции.

Старший лейтенант Виктор Заводчиков в ходе освобождения одного из населённых пунктов обнаружил группу радикалов, пытавшихся обойти наших военных с фланга. Заняв выгодную позицию, Виктор атаковал противника.

Он ликвидировал четырёх неонацистов, а позже выстрелом из РПГ уничтожил пулемётный расчёт националистов, сообщает "ТВ Центр".

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