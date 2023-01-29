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Трамп начал предвыборную кампанию

10:40
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Политик намерен вернуться в Белый дом

Дональд Трамп начал предвыборную кампанию в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Эти штаты одними из первых проводят праймериз Республиканской партии. Трамп, который лидирует в опросах среди кандидатов, выступил на митингах, где собрались его многочисленные сторонники.

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Бывший глава белого дома в своей речи, конечно, сосредоточился на критике Демократической партии и действующего президента Джо Байдена, из-за которого, по словам Трампа Соединенные Штаты оказались на грани Третьей мировой войны.

Экс-президент также вновь заявил, что он выиграл выборы 2020 года, но победу у него украли, сообщает "ТВ Центр".

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