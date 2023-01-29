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Иран сообщил об атаке беспилотников на военные заводы

10:06
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Жертв нет

Военные и оборонные предприятия Ирана подверглись атаке беспилотников. Пока информация из Тегерана поступает противоречивая.

В частности, неофициальные источники сообщают о землетрясениях, которые возникли после мощных взрывов на нескольких заводах. Также из соцсетей известно о стрельбе в столице страны. 

В свою очередь Минобороны Ирана утверждает о повреждении крыши одного из оборонных заводов при атаке дронов.

В атаке, которую иранские военные назвали неудачной, участвовали три беспилотника. Жертв нет, передаёт РБК.

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