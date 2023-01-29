Володин: Россия освобождает Украину от американских колонизаторов

Они пришли туда 9 лет назад

Россия освобождает славянские земли и граждан Украины от американских колонизаторов. Об этом у себя Telegram-канале написал Вячеслав Володин.

"9 лет назад в результате госпереворота в Киеве власть перешла под внешнее управление Вашингтона, был установлен марионеточный нацистский режим", - указал спикер Госдумы России.

По его мнению, после Майдана украинцы лишились политических прав и свобод, в стране были закрыты неугодные СМИ и запрещены политические партии.

"США всегда так поступали со своими колониями. Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили", - написал Володин.

Начавшиеся в прошлом году поставки тяжёлого вооружения, отправку военных инструкторов и наёмников политик считает фактами прямого участии США в боевых действиях на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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