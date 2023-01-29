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Российские подразделения ведут бои в Артёмовске

11:47
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Город будет освобождён

Российские штурмовые группы взяли под контроль ещё один стратегический пункт - село Благодатное к западу от Соледара. Завершается зачистка территорий. После освобождения этого района, откроется путь на северные позиции ВСУ под Артёмовском. В самом городе наши подразделения продолжают штурмовать укрепления киевских боевиков с юго-востока.
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Массированный огонь по позициям боевиков в поселке Благодатное. ВСУ не выдержали натиска и отступили. Два танковых взвода и вовсе дезертировали. Ещё через час, этот населённый пункт уже был под контролем российских военных.

В глубине Артёмовска штурмовые отряды теснят националистов в промзоне. Только за один день бойцы отбили у ВСУ, как минимум, 17 огневых позиций. А, по последней агентурной информации, которую получили сегодня командиры спецназа, радикалам отдан приказ оставить город, сообщает "ТВ Центр".

Ещё накануне разведчики сообщили – участвовать в обороне Артёмовска отказались и ушли из города, казалось бы, самые мотивированные националисты – боевики запрещенной в России группировки "Азов". Как бы не цеплялись ВСУ за Артёмовск, ситуация для них плачевная. И в первую очередь, с точки зрения колоссальных потерь.

В Марьинке российские подразделения приступили к ликвидации боевиков на западных окраинах. Отбив несколько контратак, танкисты сами перешли в наступление и в упор расстреляли укрепления 35-ой бригады ВСУ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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