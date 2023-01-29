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В НАТО заявили о готовности конфронтации с Россией

12:45
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Продолжаются поставки оружия на Украину

В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией, правда оговорились, что необходимо перевооружение стран блока. На этом фоне образцом взвешенной и благоразумной политики выглядит позиция государств Латинской Америки, сообщает "ТВ Центр".

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После скандального решения Германии отправить свои танки на Украину, которое далось канцлеру Олафу Шольцу с большим трудом, наконец, можно заняться вопросами внутренними. Политик устроил себе турне по Латинской Америке, чтобы договориться о поставках газа.

Как не оправдывался Шольц перед аргентинским коллегой, что НАТО не является стороной конфликта, а выполняет роль, чуть ли, не благотворителей и защитников, но Альберто Фернандес был непреклонен и не поддержал позицию европейских политиков.

Демонстранты из Перу призывают Россию помочь им справиться с влиянием США на политику их государства.  В это время в Берлине свое четкое "нет" поставкам вооружения Украине заявляют сотни немцев.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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