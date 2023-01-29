ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США набирают силу протесты после убийства в Мемфисе

13:29
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Полицейские до смерти забили темнокожего

В США набирает силу новая волна протестов под лозунгами BLM. Сотни людей вышли на улицы крупных городов с призывами остановить полицейский произвол и притеснения афроамериканцев. В Нью-Йорке протестующие напали на правоохранителей. Поводом стала смерть мужчины, которого жестоко избили при задержании. И хотя стражи порядка тоже были темнокожими, демонстранты всё равно обвиняют во всём белых.
В Мемфисе полицейские до смерти избили афроамериканца

Демонстрации проходят ежедневно с 10 января, когда в больнице Мемфиса умер пострадавший во время жестокого задержания 29-летний афроамериканец. Видео опубликовали только сейчас, хотя сам инцидент произошёл 7 января, сообщает "ТВ Центр".

Тогда машину темнокожего американца остановили за неосторожное вождение. Он пытался убежать. Полицейские догнали водителя и начали его избивать ногами и дубинками. Пятеро стражей порядка против безоружного, не оказывавшего сопротивление, человека. От полученных травм Тайр Николс скончался в больнице.

Примечательно, что правоохранители - сами афроамериканцы. Все они уже уволены и арестованы, им предъявлено обвинение в убийстве. Дело передано ФБР. Волна осуждения действий полицейских поднялась по всей стране.  Однако активисты BLM всю ответственность возлагают на белых людей, которые жестокое обращение якобы сделали нормой для стражей порядка.

Мемфис - город с населением 628 тысяч человек, в котором две трети жителей - темнокожие. Потому обсуждения реформ полиции вошли в активную фазу. Общественность призывает к быстрому и прозрачному расследованию инцидента.

Пока протесты мирные, но власти готовятся к беспорядкам. По всей стране вышли активисты движения BLM.  Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять названный в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда законопроект о реформе полиции, застопорившийся в Сенате ещё в 2021 году.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты из-за гибели афроамериканца в Мемфисе
Протесты из-за гибели афроамериканца в Мемфисе
Протесты из-за гибели афроамериканца в Мемфисе
Протесты из-за гибели афроамериканца в Мемфисе
Полиция Мемфиса на месте задержания
Полиция Мемфиса на месте задержания
Полиция Мемфиса на месте задержания
Полиция Мемфиса на месте задержания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.