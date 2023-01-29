В США набирают силу протесты после убийства в Мемфисе

Полицейские до смерти забили темнокожего

В США набирает силу новая волна протестов под лозунгами BLM. Сотни людей вышли на улицы крупных городов с призывами остановить полицейский произвол и притеснения афроамериканцев. В Нью-Йорке протестующие напали на правоохранителей. Поводом стала смерть мужчины, которого жестоко избили при задержании. И хотя стражи порядка тоже были темнокожими, демонстранты всё равно обвиняют во всём белых.

Демонстрации проходят ежедневно с 10 января, когда в больнице Мемфиса умер пострадавший во время жестокого задержания 29-летний афроамериканец. Видео опубликовали только сейчас, хотя сам инцидент произошёл 7 января, сообщает "ТВ Центр".

Тогда машину темнокожего американца остановили за неосторожное вождение. Он пытался убежать. Полицейские догнали водителя и начали его избивать ногами и дубинками. Пятеро стражей порядка против безоружного, не оказывавшего сопротивление, человека. От полученных травм Тайр Николс скончался в больнице.

Примечательно, что правоохранители - сами афроамериканцы. Все они уже уволены и арестованы, им предъявлено обвинение в убийстве. Дело передано ФБР. Волна осуждения действий полицейских поднялась по всей стране. Однако активисты BLM всю ответственность возлагают на белых людей, которые жестокое обращение якобы сделали нормой для стражей порядка.

Мемфис - город с населением 628 тысяч человек, в котором две трети жителей - темнокожие. Потому обсуждения реформ полиции вошли в активную фазу. Общественность призывает к быстрому и прозрачному расследованию инцидента.

Пока протесты мирные, но власти готовятся к беспорядкам. По всей стране вышли активисты движения BLM. Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять названный в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда законопроект о реформе полиции, застопорившийся в Сенате ещё в 2021 году.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"