ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошла премьера рок-оратории в память "Молодой гвардии"

11:57
  • воскресенье
  • 29 января 2023

На концерт пригласили старшеклассников

Рок-оратория, посвященная подвигу героев-молодогвардейцев, впервые прозвучала в Москве. На постановку "Чёрный январь. Прощёное воскресенье" пригласили старшеклассников, студентов, юнармейцев.

В годы Великой Отечественной войны "Молодая гвардия" вела подпольную борьбу против нацистов на территории Донбасса. В январе 1943 года фашисты рассекретили и зверски казнили их. Одних показательно расстреляли, других живыми сбросили в шахту. Всего погибли более 70-ти человек.

В этом году исполняется 80 лет с момента тех трагических событий. Идея музыкальной постановки возникла на родине юных героев - нынешней ЛНР, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Рок-оратория "Черный январь. Прощеное воскресенье"
Рок-оратория "Черный январь. Прощеное воскресенье"
Лариса Долина
Лариса Долина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.