В Москве прошла премьера рок-оратории в память "Молодой гвардии"

На концерт пригласили старшеклассников

Рок-оратория, посвященная подвигу героев-молодогвардейцев, впервые прозвучала в Москве. На постановку "Чёрный январь. Прощёное воскресенье" пригласили старшеклассников, студентов, юнармейцев.

В годы Великой Отечественной войны "Молодая гвардия" вела подпольную борьбу против нацистов на территории Донбасса. В январе 1943 года фашисты рассекретили и зверски казнили их. Одних показательно расстреляли, других живыми сбросили в шахту. Всего погибли более 70-ти человек.

В этом году исполняется 80 лет с момента тех трагических событий. Идея музыкальной постановки возникла на родине юных героев - нынешней ЛНР, сообщает "ТВ Центр".

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