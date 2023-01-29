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В Москве открылась выставка "Эмоции через фото"

12:07
  • воскресенье
  • 29 января 2023

На ней представлены снимки, сделанные подростками с ограниченными возможностями

Изменить фокус внимания и увидеть красоту в самых обычных вещах. В Музее декоративного искусства в Москве открылась выставка "Эмоции через фото", приуроченная к девятилетию благотворительного фонда "Жизнь в движении". 

В экспозиции представлены кадры, сделанные подростками с ограниченными возможностями и воспитанниками детских домов. На 60-ти снимках ребят -  позитивные моменты их жизни.

В рамках мероприятия прошёл благотворительный аукцион, на котором гости могли приобрести одну или несколько фоторабот. Собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда, сообщает "ТВ Центр".

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