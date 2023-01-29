В Северном Бутове построят КДЦ с концертным залом

Подробности сообщил Сергей Собянин

На юго-западе столицы в Северном Бутове построят новый культурно-досуговый центр, который станет передовой площадкой для творческого развития москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Пространство разделено на три зоны. В зрелищной разместится концертный зал на 300 посадочных мест, где будут проводить различные спектакли и кинопоказы, сообщает "ТВ Центр".

Клубная зона станет местом для семейного досуга. Там откроют студию раннего развития детей. В административной части будут находиться бытовые и технические помещения. Центр введут в эксплуатацию в следующем году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"