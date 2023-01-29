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Николай Дроздов попал в больницу с тяжёлым переломом

13:11
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Телеведущий находится в реанимации

Телеведущий Николай Дроздов сломал восемь рёбер. 85-летний Дроздов упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины.

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Подробности инцидента с ведущим сообщил в эфире телеканала НТВ его сосед по дому, художник Константин Мирошник.

"Сделали своё дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер", - сказал он.

Дроздов пробудет в больнице как минимум неделю, а затем ему предстоит длительный процесс реабилитации. Сейчас телеведущий находится в реанимации.

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Николай Дроздов
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