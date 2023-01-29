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Кремль назвал причину засекречивания экономической статистики

14:39
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Подробности сообщил Дмитрий Песков

Засекречивание данных по экономической статистике в России связано с гибридной войной против нашей страны. Об этом сообщил в интервью газете The Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

"Ведётся гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ к данным статистики.

Летом 2022 года в России заработал закон, который позволяет отнести к государственной тайне информацию о размерах золотовалютного запаса. Он был принят для того, чтобы важные сведения не смогли получить представители недружественных государств.

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