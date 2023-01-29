Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства в Москве

Мужчина убил бывшую жену и своего сына

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования двойного убийства в Москве. 28 января на Флотской улице отец зарезал сына, бывшую жену и покончил с собой.

В районе 23 часов 45-летний москвич приехал в квартиру, где ранее жил с семьёй. Его запечатлела камера наблюдения у подъезда. На видео он совершенно невозмутим.

Минуту спустя мужчина попытался попасть в квартиру. 19-летний сын не хотел пускать отца, и тогда мужчина ударил молодого человека ножом несколько раз прямо в подъезде. Затем убийца взял ключи, зашёл в квартиру и нанёс не менее десяти ударов ножом бывшей супруге, после чего покончил с собой.

В помещении в этот момент ещё находились невеста погибшего юноши и знакомая матери, они не пострадали и рассказали следователям, как всё было. Предварительно установлено, что бывшие супруги конфликтовали. Женщина не хотела прописывать бывшего мужа в своей квартире, сообщает "ТВ Центр".

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