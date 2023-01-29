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МИД предупредил Украину об ответственности за обстрелы больниц

14:03
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Это - военные преступления Киева

МИД России назвал ракетные удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке военными преступлениями Киева и Запада. На Смоленской площади пообещали, что организаторы и исполнители обстрелов понесут наказание.

Украинские войска обстреляли детскую больницу в Новой Каховке
14 человек погибли в результате удара ВСУ по больнице в ЛНР

Дипломаты отметили также, что Запад вместе с Киевом устраивает истерики из-за провокационных инсценировок в Буче и Ирпене, но при этом не обращает внимания на убийства мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Молчат и международные структуры, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям, указали в МИДе.

28 января ВСУ нанесли мощные ракетные удары по больницам в Новоайдаре (ЛНР) и Новой Каховке (Херсонская область). Погибли 14, ранены 24 человека – врачи и пациенты медучреждений.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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