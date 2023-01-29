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Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве

14:54
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Город активно помогает бизнесменам

Открыть новый бизнес или развить уже имеющийся в Москве стало ещё доступнее. О помощи предпринимателям со стороны города рассказал Сергей Собянин.
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На своей странице "ВКонтакте" мэр написал, что в 2022 году количество малых и средних предприятий в столице превысило 830 тысяч. Это на 7% больше чем год назад.

По словам Собянина, в 2022 году в городе действовало более десяти программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Мэр назвал основные программы: гранты на создание импортозамещающих производств и льготные кредиты.

Благодаря такой позитивной динамике Москве удалось превысить плановые показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", отметил градоначальник.

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