В Минобороны рассказали об успешном наступлении под Донецком

Российские войска заняли более выгодные позиции

Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В частности, Южная группировка войск нанесла огневое поражение ВСУ в районе сёл Курахово и Антоновка на территории ДНР, а в окрестностях Краматорска уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 и две самоходные установки Paladin.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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