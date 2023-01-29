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Собянин: За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов

16:32
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Появятся 13 тысяч новых рабочих мест

В Новой Москве появится ещё до 13 тысяч рабочих мест. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город наращивает темпы строительства не только жилья, но и создаёт рабочие места в промышленно-производственной, торговой, офисной, бытовой, культурно-досуговой, административно-деловой и инженерно-технической сферах.

За год в Новой Москве построят около 50 деловых и коммерческих объектов, что позволит создать дополнительные рабочие места, а жителям больше не придётся тратить по несколько часов на дорогу до офиса в центре Москвы.

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