К ночным ударам по Ирану могут быть причастны США

Об этом сообщают арабские СМИ

Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Из других источников подтверждения этой информации нет. Как утверждает телеканал, целью был склад с баллистическими ракетами.

Утром 29 января появилась информация о том, что военные и оборонные предприятия Ирана подверглись атаке беспилотников. В частности, неофициальные источники сообщали о землетрясениях, которые возникли после мощных взрывов на нескольких заводах.

Официальное заявление сделало только Минобороны Ирана: военные утверждают о повреждении крыши одного из оборонных заводов при атаке дронов. Сам налёт в Минобороны назвали неудачным, в нём участвовали три беспилотника.

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