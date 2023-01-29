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ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Запорожье

17:39
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Есть погибшие и раненые

Украинские военные нанесли удар из американских установок HIMARS по автомобильному мосту в Запорожье. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска обстреляли детскую больницу в Новой Каховке

По его информации, ВСУ обстреляли мост через реку Молочную в Мелитопольском районе. Удар был нанесён во время проведения ремонтных работ в посёлке Светлодолинское. Есть погибшие и раненые.

28 января ВСУ нанесли мощные ракетные удары по больницам в Новоайдаре (ЛНР) и Новой Каховке (Херсонская область). Погибли 14, ранены 24 человека – врачи и пациенты медучреждений.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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