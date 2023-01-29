Умер создатель кота Леопольда Вячеслав Назарук

Ему был 81 год

Умер создатель кота Леопольда и Мамонтёнка мультипликатор Вячеслав Назарук. Об этом на своей странице в соцсети написал шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Художнику был 81 год. Он участвовал в создании популярных мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтёнка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда" и других. Назарук также написал множество живописных работ и известен как иллюстратор.

Траурная церемония прощания и похороны Назарука состоятся 1 февраля в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

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