ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер создатель кота Леопольда Вячеслав Назарук

18:15
  • воскресенье
  • 29 января 2023

Ему был 81 год

Умер создатель кота Леопольда и Мамонтёнка мультипликатор Вячеслав Назарук. Об этом на своей странице в соцсети написал шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Умер Вахтанг Кикабидзе
Умерла Инна Чурикова

Художнику был 81 год. Он участвовал в создании популярных мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтёнка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда" и других. Назарук также написал множество живописных работ и известен как иллюстратор.

Траурная церемония прощания и похороны Назарука состоятся 1 февраля в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вячеслав Назарук
Вячеслав Назарук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.