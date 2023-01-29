Россия наступает

Глава Минобороны Украины признал сложной ситуацию на востоке страны. Алексей Резников признал это в интервью канадскому телеканалу CBC. "Ситуация сложна, но контролируемая", - сказал он.

В последние дни российские войска ведут успешное наступление в ДНР. 12 января был освобождён город Соледар. Есть успехи в продвижении к Артёмовску: российские войска вышли к окраинам города.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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