Это плохо кончится для киевского режима

Владимира Зеленского предостерегли от попыток реализации плана по "освобождению Крыма". Известно, что такие намерения у киевских властей есть.

В США назвали их настоящим безумием, которое приведёт к мировой войне. Об этом написал старший редактор журнала The American Conservative Род Дрехер.

"Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть. Но такова политика Зеленского, и США её поддерживают", - отметил журналист.

Он также предупредил, что возможное решение Пентагона об отправке на Украину американских солдат тоже приведёт к плачевным последствиям. Для Москвы это станет официальным объявлением войны со стороны США.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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