Москвичам пообещали мартовскую погоду в начале февраля

Потеплеет до плюс 2 градусов

На следующей неделе Москву накроют снегопады, но погода при этом будет больше напоминать мартовскую. Столбики термометров вряд ли опустятся ниже минус трёх градусов, а в некоторые дни даже ожидается оттепель с плюсовой температурой, пишет "МК".

При этом погода будет не очень комфортной: к снегу и метелям добавится низкое атмосферное давление. Метеозависимым людям нужно будет позаботиться о своём здоровье.

"Хотя по климату последняя пятидневка января является самой холодной, в этом году всё совершенно иначе. И конец января, и начало февраля ожидаются умеренно теплыми. 1-го числа температура будет минус 4 - плюс 1 градус, в последующие дни она повысится на 1-2 градуса", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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