Лучший истребитель в мире: как работают Су-35

За считанные секунды самолеты набирают высоту в сотни метров

Объекты военной инфраструктуры ВСУ эффективно уничтожают наши сверхманевренные истребители Су-35С, кадры публикует Минобороны.

За считанные секунды самолеты набирают высоту в сотни метров, скорость на форсаже - до двух с половиной тысяч километров в час. При этом на борту может находиться около 8 тонн боевой нагрузки. Это авиабомбы, управляемые и неуправляемые ракеты, пушки.

Су-35 поражают как воздушные, так и наземные цели. Боевые вылеты экипажи проводят днем и ночью, в любых погодных условиях.

"На данный момент самолет Су-35 является лучшим истребителем, не побоюсь этого слова - лучшим воюющим истребителем в мире. Расширенный комплекс вооружений как по воздуху, так и по земле делает его таким превосходным истребителем", - отметил заместитель авиационной эскадрильи Александр.

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