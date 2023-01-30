Представлены новые герои спецоперации

Старший сержант Булат Намжилов с экипажем прицельным огнем реактивной артиллерии ликвидировал БМП

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Антон Теплов в районе одного из населенных пунктов предотвратил нападение на колонну десантников. Огнем из гранатомета он уничтожил вражескую БМП. И наши подразделения своевременно и без потерь прибыли в заданный район.

Старший сержант Булат Намжилов с экипажем прицельным огнем реактивной артиллерии ликвидировал БМП и большое количество живой силы противника. А когда его машина попала под обстрел украинских радикалов, сумел вывести технику в безопасное место и продолжил бой. Точные удары по позициям ВСУ позволили нашим войскам развить наступление.

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