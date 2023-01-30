Артиллеристы уничтожают бронетехнику, укрепрайоны и командные пункты ВСУ

Корректировку огня ведут с помощью беспилотников

Бронетехнику, укрепрайоны и командные пункты радикалов уничтожают артиллеристы Южного военного округа, сообщили в Минобороны.

Для повышения эффективности расчеты РСЗО "Торнадо-Г" и гаубиц "Гиацинт-Б" действуют совместно. Бойцы наносят массированные удары по скоплениям живой силы противника, поддерживая наступление мотострелков и танковых подразделений.

Корректировку огня ведут с помощью беспилотников. "Торнадо" может работать по противнику в автоматическом режиме.

"Эффективность этой системы заключается в том, что можно работать с любой точки и в любых условиях, независимо от того, где ты находишься. Если дальность позволяет поразить цель - можно развернуть прямо на месте установку, отработать цель и выполнить перемещение", - рассказал один из военнослужащих.

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