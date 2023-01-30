В Иране расследуют нападения на военные объекты

Пентагон спешно заявил о своей непричастности

Тегеран проводит расследование череды нападений на свои военные объекты, а также удар по колонне грузовиков на сирийско-иракской границе. В атаке беспилотников на завод по производству боеприпасов в Исфахане местные СМИ обвинили США. Пентагон спешно заявил о своей непричастности. Между тем госсекретарь Энтони Блинкен в ходе ближневосточного турне сообщил - Вашингтон ищет пути по пресечению "вредоносной деятельности Тегерана". А союзники США в Европе ФРГ и Франция выступают за внесение "Корпуса стражей исламской революции" - элитного иранского подразделения - в список террористических организаций.

Минобороны Ирана уверяет: атаку на один из центров ведомства удалось предотвратить. Один беспилотник сбили комплексом ПВО, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Тель-Авив распространяет информацию о том, что ситуация в Исламской Республике еще более сложная, чем признает официальный Тегеран. Иран обвинил Израиль в медиа-атаке для дестабилизации.

Израильские СМИ также уверяют, что атака на иранский оружейный завод увенчалась феноменальным успехом, а не незначительным повреждением кровли, как сообщает Тегеран. Но вот, например, снимки со спутника подтверждают: предприятие по производству так называемых "шахидов" не пострадало. В иранском МИД заявляют, что нападение на объект Минобороны не повлияет на планы по мирному развитию атома.

Официально пока ни одно государство не взяло на себя ответственность за атаки на Иран. Но название страны, отдавшей команду, мало у кого вызывает сомнений. Американская Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников утверждает: это Тель-Авив, поскольку США и Израиль пытаются найти новые способы сдерживания ядерных амбиций Ирана.

По данным телеканала Al Arabiya, в налете беспилотников на военный объект в иранском Исфахане участвовала авиация США. И целью был склад с баллистическими ракетами. Да и накануне директор ЦРУ встречался с израильскими властями.

Для эскалации конфликта США передали Тель-Авиву ракеты "земля-воздух". Один за другим в сторону Израиля вылетают самолеты ВВС США. Плюс - семь грузовых ортов из Катара, пять - из Турции. Однако как бы ни хотелось американцам основательно поджечь Ближний Восток, они сами до конца не понимают, насколько это тонкое дело. Иранские власти не поддаются на провокации, никаких резких движений не совершают. А на полноценную наземную войну против Ирана у США не хватит ресурсов. Вот и науськивают союзников.

По сути, Израиль попытался начать против Исламской Республики спецоперацию. Но, похоже, ударами из-под тишка дело и закончится.

"Ему необходимы союзники. Для США очень осложнена военная логистика. И возникают огромные опасности. В том числе, как я понимаю, США не смогли привлечь на свою сторону для спецоперации, для прокси-войны против Ирана ни Саудовскую Аравию, ни ОАЭ. Единственная армия, которая в этом смысле действенна в регионе, это армия Турецкой республики, но у меня серьезные сомнения, что Турецкая республика захочет быть вовлеченной в эту войну", - отметила политолог Каринэ Геворгян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в трехдневный вояж по Ближнему Востоку. Цели даже не скрывает: давить на Иран. И убедить союзников не отлынивать. В планах Госсекретаря - встречи с лидерами Египта, Израиля и Палестины.

Сейчас Иран начал усиливать свой контингент на границе с Азербайджаном и Арменией. Это в дополнение к 45 тысячам воинов "Корпуса стражей исламской революции". По некоторым данным, один из дронов прилетел с территории бывшей советской республики. В пятницу на азербайджанское посольство в Тегеране было совершено вооруженное нападение. Не исключено, что цель провокации - ухудшить отношения двух стран и окончательно подчинить Баку Вашингтону. А там и до изменения позиции Турции недалеко, ведь у нее очень тесные отношения с Азербайджаном.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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