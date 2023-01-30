Раскрыты истинные мотивы помощи США Украине

Вашингтон рассчитывает получить доступ к запасам титана

В Киев нагрянули ревизоры. После громких отставок в офисе украинского президента американские кураторы, видимо, решили, что пора контролировать денежные потоки своих налогоплательщиков. О нецелесообразном использовании гуманитарной или военной помощи можно сообщить на горячую линию, гласят плакаты. Впрочем, всем и так понятно, что никакой отчетности украинские власти не вели. И очень часто зарубежная техника с молотка уходила на черном рынке.

Этот спектакль с проверкой - показательный. В последнее время американцы все чаще стали жаловаться на растраты Вашингтона. Однако платить по счетам Украине все же придется.

"Украина имеет значительные запасы редкоземельных минералов. Если мы правильно разыграем наши карты, это может стать привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время существует большая зависимость", - пишет Newsweek.

Титан используют буквально во всем - от зубных протезов до космических ракет, в том числе и в военной промышленности. В тех же танках. Тем временем Washington Post вышел с новой статьей о том, что поставки "Абрамсов" запланированы максимум на конец года. Хотя изначально было обещано, что танки прибудут в августе.

"Если Зеленский не получит эти танки к августу, то уже будет слишком поздно. А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Киев проиграет эту войну, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", - отметил Скотт Риттер, офицер разведки морской пехоты США в отставке.

Накануне страны Латинской Америки отказались поставлять свое оружие. В МИД Италии заявили, что о передаче наступательного вооружения не может быть и речи. Но аппетиты киевского режима уже не остановить. Теперь там требуют истребители и корабли. Поставку самолетов Запад не исключает. Германия после истории с танками в этот раз умывает руки.

Взамен F-16 бывший советник Ангелы Меркель предлагает советские "Миги". Но и этого, по его мнению, не достаточно, чтобы остановить напор Кремля.

Истерию Запада нагнетает и экс-премьер Британии Борис Джонсон. После не очень успешной политической карьеры он, кажется, решил попробовать себя в кино. По крайней мере, в фильме о Путине, снятом телеканалом "Би-би-си", который вот-вот выйдет в эфир, он отлично сыграл жертву. Зарубежные издания раскрывают подробности якобы одного из разговоров Бориса Джонсона и Владимира Путина: "Он как бы пригрозил мне в какой-то момент: "Борис, я не хочу тебя обижать, но с ракетой это займет всего минуту". Я думаю, судя по его тону, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры".

Громкими заголовками теперь пестрит британская пресса. Борис Джонсон снова старается напомнить о себе. Вот и поездки Джонсона в Киев - далеко не дружеский жест, а вполне конкретный мотив бывшего премьера, который все еще грезит вернуться на прежнее место. Ну или выглядеть убедительней в свете коррупционного расследования.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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